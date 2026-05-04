Forus Cremona, al via riqualificazione spogliatoi vasca olimpionica

Entrano nella fase finale gli interventi di riqualificazione del centro sportivo Forus Cremona (ex Piscina Comunale di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia), con l’avvio dei lavori per i nuovi spogliatoi della vasca olimpionica e l’apertura di quelli estivi già rinnovati e a disposizione degli utenti a partire dal 18 maggio.

Si tratta di un passaggio concreto nel percorso di ammodernamento dell’impianto, che punta a migliorare in modo significativo la qualità dell’esperienza quotidiana di chi frequenta il centro, dagli sportivi alle famiglie.

Il centro sportivo, recentemente protagonista di un’importante ristrutturazione che ha trasformato la storica piscina comunale in un impianto moderno e multifunzionale, rappresenta oggi un punto di riferimento per il benessere e l’attività fisica in città. Il rinnovamento ha portato alla realizzazione di una nuova area fitness di 1.000 metri quadrati, attrezzata con macchinari Technogym di ultima generazione, oltre a tre sale corsi per le attività di gruppo, una sala bike per il cycling indoor e gli spazi dedicati alla piscina per il nuoto libero e le attività in acqua.

I lavori sugli spogliatoi rappresentano oggi l’ultimo step di questo percorso di riqualificazione, andando a completare quanto già realizzato e a intervenire su uno degli spazi più utilizzati quotidianamente dagli utenti.

Il progetto riguarda la realizzazione di nuovi spazi pensati per essere più funzionali e confortevoli, con due spogliatoi utenti distinti per uomini e donne, entrambi accessibili anche a persone con disabilità, affiancati da due spogliatoi dedicati a istruttori e giudici di gara, anch’essi separati per sesso e completamente accessibili.

Nel complesso, l’intervento porterà alla realizzazione di oltre 550 metri quadrati di nuovi ambienti, di cui 520 mq destinati agli utenti e 32 mq dedicati al personale tecnico, con una distribuzione progettata per migliorare la gestione dei flussi e il comfort nelle diverse fasce orarie. Le nuove dotazioni includeranno 46 docce per gli utenti e 4 per istruttori e giudici di gara. L’intervento sarà completato entro settembre 2026, in vista della stagione invernale.

“Questo intervento rappresenta un passo concreto nel percorso di crescita del centro sportivo di Cremona. L’obiettivo è continuare a investire sulla qualità degli spazi e dei servizi, offrendo ambienti sempre più moderni, accessibili e funzionali per tutti gli utenti”, commenta Forus Italia.

“Si avvia la fase finale dei lavori riguardanti il project financing. Dopo la riqualifica della vasca anni ’70 con la nascita della palestra, dopo la riqualifica degli spogliatoi della convertibile e della hall d’ingresso partono i lavori sugli spogliatoi della vasca olimpionica. Il nostro impianto natatorio cresce nella qualità e nei servizi a favore dei cittadini cremonesi. Per questo ringrazio Forus e l’ufficio Sport del Comune di Cremona”, aggiunge Luca Zanacchi, Assessore allo Sport del Comune di Cremona.

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