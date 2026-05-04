Isee, nuova mozione di Forza Italia. Carassai: "Più equità per le famiglie"

Una nuova mozione sull’Isee per una maggiore equità per le famiglie: questa l’iniziativa politica di Forza Italia in consiglio comunale a Cremona. “Al centro vi è una criticità sempre più evidente: l’Assegno Unico Universale, nato per sostenere le famiglie con figli, viene attualmente conteggiato nell’Isee come trattamento assistenziale” sottolinea Andrea Carassai, capogruppo del partito.

“Questo meccanismo comporta un aumento dell’indicatore economico e, di conseguenza, il rischio concreto che molte famiglie si trovino a pagare tariffe più elevate per servizi comunali come la mensa scolastica. Un effetto che finisce per ridurre l’impatto positivo del contributo stesso.

La proposta evidenzia come tale distorsione non rifletta la reale capacità contributiva dei nuclei familiari, poiché l’assegno è destinato a coprire i costi di mantenimento dei figli e non rappresenta reddito disponibile”.

Accanto a questo, viene posta attenzione anche al tema del carico familiare complessivo: “Oggi le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica sono legate al numero di figli che usufruiscono del servizio” continua il consigliere. “Ciò comporta che, con la crescita dei figli maggiori e la loro uscita dal sistema scolastico servito dal Comune, le famiglie perdano progressivamente gli sconti, pur continuando a sostenere un carico economico elevato”.

“In questa direzione, Forza Italia ha già ottenuto un risultato concreto nella seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile” evidenzia “È stato infatti approvato a maggioranza un emendamento presentato dal gruppo consiliare di Forza Italia alla proposta di deliberazione relativa alla revisione delle tariffe e delle agevolazioni della ristorazione scolastica. L’emendamento interviene sul criterio della plurifrequenza, superando una distorsione evidente: fino ad oggi, le agevolazioni erano limitate al medesimo ordine e grado scolastico, una distinzione priva di reale fondamento economico.

Con il voto favorevole del Consiglio, è stato introdotto un principio di maggiore equità: il calcolo della plurifrequenza viene reso unitario tra tutti i servizi scolastici comunali. In questo modo si determina correttamente la posizione di ciascun figlio (1°, 2°, 3° o successivi), riconoscendo l’effettiva economia di scala del nucleo familiare ed evitando che il passaggio tra diversi ordini scolastici azzeri ingiustamente le agevolazioni”.

Per Carassai “si tratta di un primo passo concreto nella direzione indicata da Forza Italia, che ora rilancia con una nuova mozione per rendere il sistema complessivamente più equo“.

La mozione propone infatti di introdurre criteri più aderenti alla realtà, prendendo esempio da esperienze già consolidate in altri Comuni italiani e da strumenti come il “Fattore Famiglia”, in grado di integrare l’Isee con parametri più accurati.

Nel concreto, la mozione “impegna l’Amministrazione a: introdurre correttivi all’Isee per evitare che l’Assegno Unico incida in modo distorsivo sulle tariffe; riconoscere il numero complessivo dei figli nel nucleo familiare ai fini delle agevolazioni, indipendentemente dall’effettiva fruizione del servizio mensa; presentare entro 120 giorni una revisione del regolamento e del sistema tariffario, con l’obiettivo di rendere operative le modifiche già a partire dall’anno scolastico 2026/2027″.

L’obiettivo è chiaro: “evitare che una misura pensata per aiutare le famiglie si trasformi in un aggravio economico. Serve un sistema più equo, che tenga davvero conto della situazione reale dei nuclei familiari e che sostenga in modo concreto chi ha figli.

La mozione si inserisce in un più ampio percorso di revisione delle politiche tariffarie locali, nel quale Forza Italia ha già dimostrato, con l’approvazione dell’emendamento sulla plurifrequenza, di saper ottenere risultati concreti nell’interesse delle famiglie cremonesi” conclude Carassai.

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