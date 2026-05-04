Kit hi-tech per copiare all’esame patente, tre denunciati a Cremona

Tre persone denunciate e un kit tecnologico sequestrato: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato di Cremona, che ha portato alla scoperta di un tentativo di truffa legato agli esami per la patente di guida.

Le pattuglie della Volante stavano effettuando un servizio di controllo del territorio, quando hanno notato un’auto sospetta nei pressi del Cremona Po. A bordo del veicolo, una Range Rover, si trovavano tre cittadini indiani, il cui atteggiamento ha spinto gli agenti a procedere con un controllo approfondito.

All’interno dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto un borsello contenente un vero e proprio kit tecnologico: mini-telecamere camuffate da bottoni, auricolari artigianali, router wi-fi, powerbank e diverse schede Sim. Strumenti ritenuti compatibili con un sistema organizzato per superare in modo fraudolento gli esami teorici della patente.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire il quadro. Due dei tre uomini, di 25 e 26 anni e senza precedenti, abrebbero dovuto sostenere l’esame di guida appena un’ora dopo il controllo. Il terzo, un 36enne proprietario del veicolo e del materiale sequestrato, era invece già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi legati proprio al supporto illecito durante le prove per la patente.

Per tutti e tre è scattata la denuncia a piede libero. Nei confronti del 36enne, considerati i precedenti specifici, è stato inoltre emesso un provvedimento di prevenzione, con l’adozione dell’avviso orale da parte della Questura.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali altri episodi riconducibili allo stesso sistema.

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