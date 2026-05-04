La Volleyball Casalmaggiore si prepara a una nuova era: Baraldi in panchina

Procede a ritmo spedito e senza intoppi la costruzione della Volleyball Casalmaggiore per la stagione 2026/2027. Sembrerebbe infatti che gli ultimi nodi da sciogliere siano stati risolti. Prima di tutto, i neo dirigenti Boselli, Toscani, Ginelli, Chiappa e Neviani sono ormai al lavoro per il progetto che vedrà le rosa tornare stabilmente al PalaRadi di Cremona.

Secondo fonti attendibili, per il roster c’è la conferma della centrale Betsy Nwokoye, mentre sulla panchina non ci sarà più Claudio Cuello, bensì Davide Baraldi, attuale allenatore dell’OSGB di Campagnola Emilia e fresco di promozione in A3 con quest’ultima. Per l’ufficialità si dovrà ovviamente attendere la fine del campionato di B1.

Baraldi è un allenatore di esperienza che, prima di Campagnola, ha svolto una lunga parentesi come assistente allenatore a Novara dal 2017 al 2024, dove ha imparato da Barbolini, Lavarini e Bernardi.

Sarà dunque una nuova Volleyball Casalmaggiore, sicuramente ambiziosa grazie anche a forze fresche pronte a riportare la pallavolo cremonese, prima di tutto al PalaRadi, ma anche ai massimi livelli.

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