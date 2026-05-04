Lavoro, calano gli occupati a marzo

ROMA (ITALPRESS) – A marzo si registra un lieve calo dell’occupazione dello 0,1% rispetto al mese precedente, con 12 mila occupati in meno. La flessione riguarda soprattutto donne, lavoratori a termine, autonomi, giovani tra 15 e 24 anni e over 50. In crescita invece l’occupazione maschile e quella nella fascia tra 25 e 49 anni, mentre resta stabile il numero dei dipendenti permanenti. Il tasso di occupazione si mantiene al 62,4%. Diminuiscono anche le persone in cerca di lavoro, con 38 mila disoccupati in meno rispetto a febbraio. La riduzione interessa uomini e donne di quasi tutte le fasce d’età, ad eccezione dei più giovani, tra i quali la disoccupazione registra un lieve aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 5,2%, mentre quello giovanile sale al 18%. Cresce invece il numero degli inattivi tra 15 e 64 anni. L’incremento riguarda entrambi i sessi, i giovani e gli over 50, mentre tra i 35 e i 49 anni si osserva una diminuzione. Il tasso di inattività sale al 34%. Nel confronto tra il primo trimestre del 2026 e l’ultimo del 2025 emerge un aumento di 28 mila occupati. Nello stesso periodo diminuiscono le persone in cerca di lavoro, mentre aumentano gli inattivi. Su base annua, rispetto a marzo 2025, gli occupati risultano in calo di 30 mila unità.

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