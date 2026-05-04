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Cremonese

Le pagelle di Cremonese-Lazio: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Grigiorossi combattivi ma imprecisi: Bonazzoli segna, difesa nel complesso ordinata, ma con alcuni errori. La Lazio punisce le disattenzioni, decisivi gli episodi

Maleh e Isaksen
Fill-1

AUDERO 6 – Subisce due gol su due tiri difficili da intercettare.

TERRACCIANO 5,5 – Impreciso su alcune letture, dalla sua parte è difficile difendere contro Zaccagni e Nino Tavares.

BASCHIROTTO 6 – Costretto al cambio per infortunio muscolare.

LUPERTO 6 – Difende con ordine, ben posizionato.

PEZZELLA 5,5 – Tanti errori in fase di possesso, soffre la velocità di Isaksen.

GRASSI 6 – Ripulisce alcuni palloni, imposta in una zona troppo arretrata.

MALEH 5,5 – Sbaglia in chiusura su Tavares, situazione che porta al gol di Isaksen.

F.MUSSOLINI 6,5 – Corre e si sacrifica con continuità, può migliorare negli ultimi 30 metri.

BONAZZOLI 7 – L’ultimo a mollare, sigla il gol dell’illusorio vantaggio.

ZERBIN 5,5 – L’imoegjo non manca, ma non riesce a essere incisivo.

SANABRIA 5 – Perde ogni duello con Romagnoli.

BIANCHETTI 6 – Entra a freddo e mette in campo la sua esperienza.

VARDY 6 – Carica lo Zini con il suo atteggiamento, non riesce però a rendersi pericoloso.

BONDO 5,5 – Incerto nella fase di possesso, rallenta spesso la manovra.

PAYERO 5,5 – Non riesce a fornire il cambio di passo in mezzo al campo.

BARBIERI 6 – Brillante ed energico nel finale, ce la mette tutta.

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