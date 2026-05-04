Le pagelle di Cremonese-Lazio: i voti dei grigiorossi
Grigiorossi combattivi ma imprecisi: Bonazzoli segna, difesa nel complesso ordinata, ma con alcuni errori. La Lazio punisce le disattenzioni, decisivi gli episodi
AUDERO 6 – Subisce due gol su due tiri difficili da intercettare.
TERRACCIANO 5,5 – Impreciso su alcune letture, dalla sua parte è difficile difendere contro Zaccagni e Nino Tavares.
BASCHIROTTO 6 – Costretto al cambio per infortunio muscolare.
LUPERTO 6 – Difende con ordine, ben posizionato.
PEZZELLA 5,5 – Tanti errori in fase di possesso, soffre la velocità di Isaksen.
GRASSI 6 – Ripulisce alcuni palloni, imposta in una zona troppo arretrata.
MALEH 5,5 – Sbaglia in chiusura su Tavares, situazione che porta al gol di Isaksen.
F.MUSSOLINI 6,5 – Corre e si sacrifica con continuità, può migliorare negli ultimi 30 metri.
BONAZZOLI 7 – L’ultimo a mollare, sigla il gol dell’illusorio vantaggio.
ZERBIN 5,5 – L’imoegjo non manca, ma non riesce a essere incisivo.
SANABRIA 5 – Perde ogni duello con Romagnoli.
BIANCHETTI 6 – Entra a freddo e mette in campo la sua esperienza.
VARDY 6 – Carica lo Zini con il suo atteggiamento, non riesce però a rendersi pericoloso.
BONDO 5,5 – Incerto nella fase di possesso, rallenta spesso la manovra.
PAYERO 5,5 – Non riesce a fornire il cambio di passo in mezzo al campo.
BARBIERI 6 – Brillante ed energico nel finale, ce la mette tutta.