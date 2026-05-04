Musicologia, il 14 maggio "Note Nuove", concerto-presentazione degli studenti

Si terrà il prossimo 14 maggio a Cremona “Note nuove” un concerto-presentazione che vedrà gli studenti del Dipartimento di Musicologia e del Conservatorio “Claudio Monteverdi” suonare musica di prima edizione per pianoforte, flauto, violoncello e chitarra, alla presenza straordinaria dei compositori stessi.

Il concerto nasce dalla collaborazione tra la Kim Williams Books (Kwb), casa editrice attiva a Cremona dal 2021, e il Chamber Project dell’Associazione degli Studenti del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (sede di Cremona), realtà che coinvolge studenti di musica e musicologia del territorio. Verranno presentate per la prima volta a Cremona le composizioni di quattro autori contemporanei pubblicate da Kwb: Giuseppe Caffi, direttore del Conservatorio di Cremona; Emanuela Ballio, docente di composizione al Conservatorio di Novara; Fausto Solci, violoncellista cremonese; Alberto Varaldo, musicista e insegnante a Torino.

Come sottolinea il direttore Giuseppe Caffi,”La possibilità non solo di vedere pubblicate le mie composizioni ma anche di sentirle eseguite da studenti appassionati rende questa una collaborazione unica”.

La Kim Williams Books, nata nel 2000, promuove la creatività, incluse le arti, architettura e musica. Operativa a Cremona dal 2021, nel 2024 ha cominciato a pubblicare musica a stampa per poter promuovere le composizioni di oggi.

Il Chamber Project nasce nel 2025 come sottogruppo di lavoro dell’Associazione studenti, con l’obiettivo di riunire gli studenti delle università di Cremona accomunati dall’interesse per lo studio e l’interpretazione della musica da camera di tutte le epoche, i luoghi e le tradizioni. Il Chamber Project si occupa inoltre di organizzare concerti ed eventi musicali nel territorio in collaborazione con varie realtà musicali.

Si esibiranno: Fabio Bossi, Eugenio Gianola, Sofia Moscardini (pianoforte); Emma Maria Adolina e Natalija Loncar (flauto); Fausto Solci e Alice Terranova (violoncello); Edoardo Anti, Angela Comuzzi, Lorenzo Moro, Federica Riosa (chitarra).

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