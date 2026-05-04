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Cronaca

Non ce l'ha fatta Emmanuel Musumary, morto tre giorni dopo l'incidente in moto

di Laura Bosio

Il centauro, 51 anni, era padre dell'assessore al Welfare di Crema, Anastasie, e dell'atleta Emmanuel Segond

Emmanuel Musumary
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E’ morto in queste ore Emmanuel Musumary, padre dell’assessora al Welfare di Crema, Anastasie, il motociclista che era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale sabato mattina.

L’uomo, 51 anni, era stato travolto da un’auto sulla Sp 90, all’altezza di Rivolta d’Adda, mentre viaggiava in direzione Cassano. Per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, poi il suo corpo si è arreso: troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro.

Musumary era molto conosciuto in città. Oltre alla figlia assessore, suo figlio Emmanuel Segond è atleta della Cus Pro Patria Milano, nonché campione italiano indoor nel lancio del peso.

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