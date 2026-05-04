Porte aperte festival, le anticipazioni dell'edizione n°11

L’Associazione Culturale Porte Aperte Festival, insieme al Comune di Cremona, annuncia l’undicesima edizione del Porte Aperte Festival che animerà la città dal 4 al 7 giugno, con la direzione artistica di Andrea Cisi, Mario Feraboli, Marco Turati, Marina Volonté, supportata dalla collaborazione di Michele Ginevra, del Centro Fumetto Andrea Pazienza e dell’Arcicomics di Cremona per la curatela del segmento dedicato al fumetto.

Il tema di questa nuova edizione è DEMOS, un rigerimento ai concetti di collettività, integrazione e legami.

“Demos è cittadinanza e partecipazione attiva”, affermano gli organizzatori. “È democrazia e incontro tra culture differenti che si contaminano. È il complesso, affascinante e sempre mutevole rapporto tra popolo e regole di convivenza, all’interno di una comunità. Demos è un altrove, dove i diritti dei più deboli vengono calpestati e la voce delle minoranze soffocata. Ed è proprio lì dove, viceversa, abbiamo pensato più importante accendere i riflettori”.

“Demos – dichiara il sindaco di Cremona Andrea Virgilio – richiama con forza all’essenza più autentica del vivere insieme. Non un concetto astratto, ma una rete viva e concreta di persone, associazioni, istituzioni e realtà cittadine che ogni giorno contribuiscono a costruire il nostro tessuto sociale cittadino. Il Porte Aperte Festival rappresenta in modo esemplare questa trama di relazioni.

Le tante realtà coinvolte dimostrano che Cremona è una città capace di dialogo, di apertura e di partecipazione attiva, un luogo in cui il fermento culturale nasce dall’incontro tra differenze e si traduce in occasioni di crescita collettiva. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che non solo valorizza le energie del territorio, ma le mette in connessione, rendendole visibili e accessibili a tutta la cittadinanza. È in questa rete, fatta di collaborazione e condivisione, che si esprime pienamente il significato di Demos: una comunità consapevole, inclusiva e capace di immaginare insieme il proprio futuro”.

“Il Porte Aperte Festival – aggiunge Luca Burgazzi, Assessore al Turismo – è oggi uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili e qualificanti per Cremona, capace di mettere in dialogo linguaggi diversi come musica, letteratura e fumetto e di costruire un’offerta culturale contemporanea e attrattiva. Il tema di quest’anno, Demos, richiama con forza una dimensione fondamentale: quella della cultura come spazio di relazione, di cura e di costruzione di comunità. In un tempo segnato da frammentazioni e solitudini crescenti, iniziative come il PAF mostrano come la cultura possa essere anche una forma di welfare, capace di generare connessioni, benessere e senso di appartenenza.

“Non si tratta solo di produzione culturale, ma di creare contesti accessibili in cui le persone possano incontrarsi, riconoscersi e partecipare alla vita della città. In questo senso il festival interpreta pienamente la vocazione di Cremona come città aperta, inclusiva e attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini. Come Comune continuiamo a credere che investire in cultura significhi rafforzare il tessuto sociale della città, rendendolo più coeso, consapevole e capace di affrontare le sfide del presente”. Luca Burgazzi, Assessore al Turismo

Rimangono confermate le location che ospiteranno gli appuntamenti di questa undicesima edizione: la mattina nel Cortile di Palazzo Affaitati, il pomeriggio presso il Cortile di Palazzo Roncadelli Manna e dalle 18:00 in Cortile Federico II.

Il giovedì pomeriggio nel Cortile di Palazzo Roncadelli Manna torna per il quinto anno l’appuntamento con “ALTER – Le stanze della traduzione” il partecipato ciclo di incontri dedicato alla pratica, all’etica e ai mondi della traduzione letteraria, inserito nel programma del PAF. ALTER immagina una stanza metaforica dove ricostruire lo spazio in cui i traduttori e traduttrici compiono ogni giorno un lavoro tanto fondamentale quanto invisibile: permettere alla letteratura di varcare frontiere, avvicinare culture e nutrire il nostro immaginario collettivo.

Quest’anno saranno ospiti Marco Federici Solari – studioso di letteratura comparata, editore e cofondatore de L’orma editore – Eusebio Trabucchi – curatore editoriale e traduttore, studioso di epistolari e semiotica dei monumenti – Donata Feroldi – traduttrice di grandi classici francesi nonché pilastro di ALTER dalla sua prima edizione – e Silvia Pozzi -professoressa di lingua cinese e traduzione all’Università di Milano Bicocca-.

Per la sezione dedicata alla letteratura è in programma la partecipazione di grandi voci del panorama italiano tra cui Luca Bianchini, Annalisa Camilli, Gaja Cenciarelli, Paolo Di Paolo, Orazio Labbate, Christian Raimo, Veronica Raimo, Ilaria Rossetti, Elana Varvello.

Il segmento del fumetto avrà ospite l’autrice del manifesto 2026, Grazia La Padula, insieme ad altri nomi italiani e internazionali. Tra questi, il fumettista iraniano Majid Bita che presenterà il suo graphic novel L’autobus incantato, dove l’autore torna a raccontare la realtà del suo Paese con uno sguardo insieme personale e collettivo.

Per gli appuntamenti musicali, che avranno luogo presso il Cortile Federico II, citiamo – tra i vari ospiti – Ginevra Di Marco con il concerto-spettacolo dedicato a Luis Sepúlveda; Andrea Chimenti, già frontman dei Moda, uno dei gruppi capostipiti del rock italiano degli anni ‘80, oltre che prolifico autore e Tära, giovane cantautrice italiana di origini palestinesi, che ha infiammato il palco di Propaganda Live nel marzo 2026 esibendosi con i Subsonica nel brano “Straniero” (presente anche nel loro ultimo lavoro discografico). La sua musica unisce italiano, inglese e arabo, per raccontare la cultura palestinese.

Confermato anche l’atteso format dei reading letterari, con ben tre appuntamenti, tra i quali si segnalano al momento Elena Radonicich e Paola Caridi (con sudari da Gaza).

Intanto stanno per scattare le anteprime di “Quartieri in giallo”, rassegna di romanzi polizieschi nei quartieri di Cremona.

• Venerdì 8 maggio ore 18.00 – Massimo Lugli presenta La gang delle 3 b (Newton Compton ed.). Conducono Beatrice e Marco Tanzi

• Venerdì 15 maggio ore 18.00 – Grazia Scanavini presenta Burattinai (Salani ed.). Conduce Simona Frassi

• Venerdì 22 maggio ore 18.00 – Jacopo De Michelis presenta La montagna nel lago (Giunti ed.). Conduce Riccardo Maruti

• Venerdì 29 maggio ore 18.00 – Fulvio Ervas presenta L’insalvabile (Marsiglio ed.). Conduce Marco Ghizzoni

Per gli amanti del fumetto, un appuntamento di grande spessore si avrà Sabato 9 maggio ore 17.00 con Leo Ortolani che presenterà il suo ultimo lavoro, Tapum (per Feltrinelli comics).

Il programma definitivo del Paf sarà annunciato il 28 maggio.

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