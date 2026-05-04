Salone dello studente young: il tour 2026 si conclude con risultati molto positivi

E’ un bilancio molto positivo quello dell’edizione 2026 del Salone dello Studente Young, l’appuntamento annuale dedicato all’orientamento post-diploma organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie, ha confermato ancora una volta il proprio ruolo strategico nel guidare i giovani verso scelte più consapevoli per il futuro formativo e professionale.

“I numeri dell’edizione 2026 – spiega il sindaco Andrea Virgilio – restituiscono con forza il valore di questo percorso: circa 1.800 studenti coinvolti e 90 classi partecipanti testimoniano un’adesione ampia e convinta, che conferma quanto l’orientamento sia oggi una priorità reale per i nostri giovani. Il Salone dello Studente in Tour si consolida così come un appuntamento strategico, capace di portare strumenti concreti direttamente nelle scuole e accompagnare i ragazzi in una fase decisiva delle loro scelte future.

Importante anche l’introduzione de ‘Il Martedì delle Professioni’, evoluzione del lavoro dell’Informagiovani, che attraverso il confronto diretto con professionisti offre ai ragazzi uno sguardo concreto sul mondo del lavoro, aiutandoli a collegare aspirazioni, competenze e opportunità future. Come Amministrazione riteniamo fondamentale continuare a investire in percorsi di orientamento sempre più qualificati, capaci di integrare informazione ed esperienza. Accompagnare i giovani verso scelte consapevoli non è solo un dovere educativo, ma una responsabilità verso il futuro dell’intera comunità”.

“I risultati – sottolinea Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani – confermano quanto sia fondamentale portare l’orientamento direttamente dove i ragazzi vivono la loro quotidianità: a scuola. Grazie al format itinerante e ai laboratori personalizzati, siamo riusciti a creare un dialogo autentico tra studenti e professionisti, fornendo strumenti concreti per costruire un vero progetto di vita. La vera forza di questo percorso risiede nella crescente co-progettazione delle iniziative insieme ai ragazzi.

Tra le esperienze più significative di quest’anno vi è stata la nascita di una community dedicata alla progettazione di attività capaci di rispondere in modo reale ai bisogni, agli interessi e alle aspettative dei giovani. Siamo convinti, infatti, che gli strumenti di orientamento debbano essere sempre più vicini agli studenti, condivisi e costruiti insieme a loro. Per questo motivo, tutte le nostre attività – compreso il Salone dello Studente, che continua a essere considerato dai ragazzi un’iniziativa utile e necessaria – vengono oggi progettate ‘a quattro mani’ con loro. Il nostro obiettivo non è fornire risposte preconfezionate, ma mettere a disposizione strumenti, occasioni di confronto e spazi di riflessione che consentano ai giovani di compiere scelte realmente consapevoli”.

Tra febbraio e aprile, gli istituti scolastici aderenti all’iniziativa hanno ospitato eventi di orientamento su misura, progettati per rispondere alle specifiche esigenze di ciascuna platea studentesca. Il format itinerante — con spazi espositivi e presentazioni in aula — ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto diretto con università, accademie, ITS e professionisti, ricevendo informazioni preziose per orientare le proprie scelte future.

Durante alcune tappe, gli studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare i rappresentanti della Consulta Interuniversitaria di Cremona, che hanno condiviso la propria esperienza di vita universitaria. In ogni tappa, gli esperti dell’Informagiovani hanno garantito assistenza personalizzata e la possibilità di prenotare colloqui individuali presso lo sportello di via Palestro.

Le sette tappe del Tour si sono svolte negli Istituti “Anguissola”, “Einaudi”, “Ghisleri”, “Manin”, “Stradivari” e “Torriani” di Cremona e il Polo “Romani” — Casalmaggiore. Sono state circa 90 le classi che hanno preso parte alle diverse tappe del Salone dello Studente in Tour per un totale di circa 1.800 studenti (delle classi quinte e, per alcuni istituti, anche delle quarte e delle terze).

Oltre 20 gli espositori ricorrenti che hanno animato il Tour: Accademia Costume & Moda, Accademia di Belle Arti di Brescia Santagiulia e ITS Machina Lonati, Accademia di Belle Arti LABA – Brescia, Conservatorio “Claudio Monteverdi” – Cremona, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, IULM – Università di Lingue e Comunicazione, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Milano, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Cremona, UNICOLLEGE Mantova, Università Cattolica del Sacro Cuore (CR – MI – PC – BS), Università degli Studi di Bergamo, Università di Brescia – Sede di Brescia, Università di Brescia – Sede di Cremona, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali – Sede di Cremona, Università degli Studi di Pavia – Sede di Pavia, ITS Academy Cremona, ITS Agrorisorse, ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy, ITS I cantieri dell’arte, Informagiovani del Comune di Cremona. Ad essi si sono affiancate altre realtà del mondo della formazione e del lavoro coinvolte su richiesta dei singoli istituti.

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