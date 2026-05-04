Studenti fra musica e teatro sotto al Torrazzo nel segno di don Primo Mazzolari

Intramontabili canzoni di pace sono risuonate lunedì mattina nel cortile del Museo Verticale del Torrazzo durante l’iniziativa “I giovani incontrano don Primo” promossa dalla Fondazione don Primo Mazzolari con il finanziamento di Fondazione Cariplo all’interno del progetto “Il futuro ha bisogno di radici”, che intende far conoscere alle nuove generazioni la figura e il pensiero del “parroco d’Italia”.

A interpretare i brani gli studenti dell’Istituto “A. Ghisleri” di Cremona e dell’Istituto comprensivo “G. Diotti” di Casalmaggiore, che insieme ai loro insegnanti hanno elaborato una rappresentazione fra musica, danza e teatro, per esprimere attraverso i linguaggi artistici temi cruciali come l’attenzione ai poveri e all’ambiente del carcere. Spunto di riflessione dunque e al contempo ricordo di don Primo.

Il progetto ha previsto inoltre l’intervento dei membri della Fondazione di Bozzolo presso diverse scuole mantovane e milanesi, segno dell’universalità del messaggio mazzolariano.

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