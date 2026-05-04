Suore della Beata Vergine, il 6 maggio a S. Agostino messa nell’anniversario di fondazione

Mercoledì 6 maggio, alle ore 10, presso la chiesa di Sant’Agostino a Cremona, la Congregazione della Beata Vergine celebrerà il proprio anniversario di fondazione. Lo annuncia il sito della Diocesi, secondo cui sarà un appuntamento significativo non solo per la comunità religiosa dell’Istituto di via Cavallotti, ma anche per la scuola che, nel carisma della fondatrice, la nobildonna cremonese madre Lucia Perotti, da 416 anni continua a trovare ispirazione.

Da sempre il Collegio si è distinto per la capacità di leggere i segni dei tempi e interpretarli con attenzione e responsabilità, mantenendo saldo il proprio impegno educativo in un contesto sociale in continuo cambiamento.

Sarà un momento corale di ringraziamento culminante nella celebrazione eucaristica che vedrà riuniti madri, insegnanti, alunni attuali e passati e più in generale tutte le persone che, a vario titolo, si sentono legate alla scuola e ai valori che essa promuove.

La festa rappresenta un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza e per guardare al futuro con fiducia, nel solco di una tradizione educativa che continua a generare relazioni, crescita e attenzione alla persona. Un anniversario quindi che non è solo memoria, ma anche slancio verso nuove sfide, nel segno di una comunità viva e capace di rinnovarsi.

© Riproduzione riservata