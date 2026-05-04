"Super Giocosano", il 9 e 10 maggio evento per famiglie e bambini

Torna a Cremona Super Giocosano, l’evento dedicato a bambini e famiglie. Appuntamento alle Colonie Padane sabato 9 e domenica 10 maggio, per la quarta edizione. E’ Michela Marieschi, assistente sanitaria, Dipartimento di Prevenzione a illustrare l’evento

“Quest’anno abbiamo deciso di dedicare l’edizione ai device” racconta. “Si chiama Sconnettersi per riconnettersi: vogliamo proporre alternative concrete a cellulari, televisione e videogiochi”.

Laboratori manuali, giochi all’aria aperta e attività condivise, grazie alla collaborazione con le politiche educative del Comune, scuole, centri di formazione e cittadini. “Abbiamo coinvolto persone anziane per trasmettere tradizioni come cucito, uncinetto e lavori manuali, e i giovani per laboratori di cucina, giochi antichi e attività di movimento” continua Marieschi.

Un evento che unisce divertimento e salute, con merenda a cura di Coldiretti e acqua offerta da Padania Acque. Vanessa Zanoni, assistente sanitaria Dipartimento di Prevenzione spiega che “Tra gli eventi clou ci saranno le master class di CR Forma, la premiazione delle scuole e il campeggio con i papà insieme agli scout. E domenica spazio anche alla Festa della mamma, con colazione, momenti di gioco e attività per tutta la famiglia. Per alcuni appuntamenti è richiesta l’iscrizione”.

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