Un pulmino per persone fragili donato dal Lions Club Torrazzo a Città dell'Uomo Odv

Una donazione concreta, che trasforma l’impegno associativo in uno strumento di inclusione per la città. Un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità è stato donato dall’associazione Lions Club Torrazzo di Cremona all’associazione “La Città dell’Uomo OdV“.

Alla cerimonia erano presenti, oltre ai rappresentanti dei Lions Club Torrazzo e de La Città dell’Uomo OdV, il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, l’assessore con delega alle Politiche Sociali e Fragilità del Comune di Cremona Marina Della Giovanna e il vescovo della diocesi di Cremona, monsignor Antonio Napolioni. La partecipazione delle istituzioni civili e religiose ha sottolineato il valore della collaborazione tra il mondo del volontariato e la comunità locale nel rispondere ai bisogni delle persone più fragili.

Maurella Manfredini, presidente Lions Club Torrazzo: “Abbiamo, insieme all’Associazione La Città dell’Uomo, acquistato un pulmino, l’abbiamo logato con i simboli del Lions, che così saremo visibili in tutta la città, e questo pulmino verrà utilizzato dall’Associazione per i trasporti dei bimbi disabili che portiamo a scuola e delle persone più fragili che hanno bisogno di andare presso ospedali e ambulatori per visite mediche e terapie”.

L’associazione “La Città dell’Uomo OdV” opera da anni sul territorio cremonese a sostegno delle persone vulnerabili, offrendo servizi di assistenza e accompagnamento.

Giuseppe Ballestriero, presidente “La città dell’uomo OdV: “Li abbiamo conosciuti nell’anno 2020, durante il lockdown che c’erano, e da quel momento lì ci siamo un po’ affezionati a loro, e loro si sono affezionati a noi, e ci stanno molto aiutando. L’anno scorso, a luglio, ci hanno dato un doblò, logato in donazione, sempre Città dell’Uomo, e invece oggi presentiamo un altro pulmino acquistato dalla Città dell’Uomo e logato sempre dai Lions”.

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