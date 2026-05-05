La Russa “Italia e Francia devono cercare intesa vera, profonda e duratura”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Che l’Italia e la Francia siano intrecciate nella loro storia in modo inestricabile, continuo, totale, è noto a tutti. Siamo non solo cugini, ma figli dello stesso destino, siamo i due popoli più europei di qualunque altro nella loro storia, nella cultura, nell’arte che hanno donato non solo all’Europa, ma al mondo intero”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando all’Ambasciata d’Italia a Parigi la comunità italiana.“Ma se veniamo ai tempi d’oggi, sono due nazioni che devono in qualche modo fare i conti con il modo con cui la vecchia Europa deve atteggiarsi di fronte alle evenienze poco positive che in questo momento attraversano il mondo – ha aggiunto -. Quello che sta succedendo nel mondo rende ancora più urgente una revisione, un ripensamento, un approfondimento dei modi con cui l’Europa deve rispondere. E Italia e Francia non possono che cercare una intesa vera, profonda e duratura per essere il fulcro, insieme ad altre importanti nazioni europee, della nostra futura stabilità e influenza”.

sat/mca3 (fonte video: Senato)