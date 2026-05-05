Palermo, al via ‘Panormus’. Tamajo “Importante la centralità della scuola”





PALERMO (ITALPRESS) – “E’ importante l’inizio di questo percorso: ‘la scuola adotta la città’. E’ importante la centralità della scuola nell’ambito di questo progetto. C’è stata la solita e piacevole presenza e attività dei docenti, delle scuole, dei dirigenti e soprattutto dei ragazzi che adottano i siti della città, studiando sul progetto, studiando quali migliori strategie per poter valorizzare i tanti monumenti e i tanti siti che ci sono in questa città”. Cosi l’assessore alla Scuola del Comune di Palermo, Aristide Tamajo, a margine della presentazione della XXX edizione di ‘Panormus: la scuola adotta la città’, che si è svolta nell’aula magna del liceo classico ‘Vittorio Emanuele II’ di Palermo. “Stiamo parlando di un’iniziativa che parte nel lontano 1994 – aggiunge Tamajo -. C’è stato soprattutto negli ultimi anni un crescendo di attività. Le scuole che partecipano sono sempre di più, i docenti sono sempre più motivati e l’amministrazione è molto contenta di questa realtà. Speriamo che questo progetto possa sempre migliorare”. xd6/vbo/mca2

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