Progetto Boschi di E.ON, superati i 150 mila alberi piantati





MILANO (ITALPRESS) – Nel contesto urbano del Parco della Vettabbia di Milano, E.ON, player internazionale dell’energia, ha piantato l’albero numero 150.001, superando l’obiettivo di 150.000 alberi che l’azienda aveva fissato nell’ambito del Progetto Boschi. Un risultato che va oltre il valore simbolico e testimonia l’impegno concreto dell’azienda nel contribuire al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e il benessere della comunità. In questo ambito, in Italia l’azienda porta avanti dal 2011 il Progetto Boschi E.ON, che è uno degli esempi più concreti di questa visione, dove la riforestazione urbana si inserisce come una vera e propria infrastruttura naturale, capace di generare benefici tangibili per la qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini.

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