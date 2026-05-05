Simonelli “Malagò in Figc? Scelta dei club apprezzata dalle componenti”

MILANO (ITALPRESS) – “Malagò ha già raccolto i consensi della grande maggioranza della Serie A, 19 club su 20, dell’Associazione Calciatori e dell’Associazione Allenatori. Credo che in questa settimana possa avere un incontro sia con la Serie B di Bedin che con la Lega Pro di Marani. Se dovesse poi avere anche il supporto di queste due altre leghe professionistiche credo che poi scioglierà la riserva comunque prima del 13 maggio, che è il giorno ultimo per il deposito del candidature”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto a margine del convegno “Merger & Acquisition Summit 2026” organizzato dal Sole 24 Ore, in merito alla candidatura di Giovanni Malagò come prossimo presidente della Figc. “Siamo soddisfatti perché quel nome individuato alla Lega Serie A ha poi trovato il consenso di tutte le altre componenti, quindi vuol dire che la scelta fatta, ripeto, dai club e non tanto dalla Lega è stata una scelta apprezzata dalle altre componenti”, ha concluso.

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