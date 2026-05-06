Codice deontologico dei medici, lavori in corso per la riforma

ROMA (ITALPRESS) – Varare entro il prossimo anno il nuovo codice deontologico della professione medica. È questo l’obiettivo della consulta deontologica della Fnomceo che si è insediata la scorsa settimana a Roma per portare a termine nei tempi stabiliti l’aggiornamento del testo di riferimento della professione medica che risale al 2014. La consulta formata da 38 componenti è coordinata da Maurizio Grossi, presidente dell’Ordine dei Medici di Rimini ed avrà il compito di arrivare alla conclusione di un lavoro preparatorio avviato già nel 2018 e che nel corso degli anni è stato arricchito dai contributi qualificati di esperti, accademici e giuristi, oltre che di rappresentanti dell’intera società civile. “Ora – ha spiegato il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, aprendo i lavori della consulta – la revisione del codice ritorna nelle mani della professione medica e odontoiatrica”.

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