Cremonese, Baschirotto ko: salta il Pisa, in dubbio per il finale di stagione
Stop muscolare per Baschirotto: salta il Pisa e rischia di chiudere in anticipo la stagione. Accertamenti in corso, tempi di recupero ancora incerti
Un’assenza pesante nel momento più delicato della stagione. In attesa di ulteriori accertamenti, Federico Baschirotto con ogni probabilità non sarà disponibile per la sfida di domenica contro il Pisa.
Il difensore della Cremonese è stato costretto a lasciare il campo nell’ultimo match contro la Lazio al 21’. Dopo un passaggio, il capitano grigiorosso si è fermato per un problema di natura muscolare, chiedendo immediatamente il cambio.
Il tecnico Marco Giampaolo dovrà quindi rinunciare a uno dei pilastri della difesa. Matteo Bianchetti resta il principale candidato per sostituirlo al centro del reparto arretrato.
Le condizioni di Baschirotto verranno monitorate nei prossimi giorni: oltre alla gara con il Pisa, il difensore è a rischio anche per le ultime due partite di campionato contro Udinese e Como.