Cremonese: il sogno salvezza è appeso a un filo, ma va inseguito fino alla fine

E’ ancora tanta la rabbia per la sconfitta rimediata contro la Lazio. Un ko figlio di errori da matita rossa, per dirla alla Giampaolo, e per certi versi anche immeritato, perché probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E un punto in più in classifica sarebbe stato prezioso per i grigiorossi nella lotta salvezza.

All’intervallo, grazie all’ottavo gol in campionato di Bonazzoli, la Cremo aveva addirittura in mano una vittoria, andata in fumo nella ripresa, anche per merito dei cambi di Sarri, soprattutto con l’inserimento di Noslin, decisivo con un assist e un gol. I grigiorossi, però, come detto hanno commesso degli errori gravi e sono stati puniti dai biancocelesti.

Si pensi alla rete del pareggio, definita folle da Giampaolo. Addirittura da un calcio d’angolo a favore della Cremo è nato il contropiede di Tavares, sul quale nessuno ha avuto la lucidità di commettere un fallo tattico per fermare l’azione, su tutti Maleh, che in maniera goffa si è lasciato saltare dall’esterno portoghese. Bianchetti e compagni hanno provato comunque a reagire, tanto che all’ultimo minuto Bondo ha avuto un’occasionissima sventata da Motta. E dopo il gol sbagliato è arrivata la beffa, in pieno recupero, con Noslin che ha finalizzato un’altra ripartenza della squadra di Sarri.

Così, a tre giornate dal termine del campionato, il Lecce può vantare 4 punti di vantaggio rispetto alla Cremonese. E’ chiaro che ora l’obiettivo è quasi impossibile da raggiungere, ma fino a quando la matematica concederà una minima possibilità, i grigiorossi hanno il dovere di continuare a crederci e a provarci.

Il prossimo turno dirà molto. Con il Lecce impegnato in casa contro una Juventus in lotta per un posto in Champions League, la Cremo non può lasciarsi sfuggire l’occasione di battere allo Zini un Pisa già retrocesso. Non c’è nulla di facile o scontato, ma sulla carta la 36ª giornata si presenta favorevole alla Cremo, che facendo il proprio dovere potrebbe portarsi a un solo punto di distanza dai pugliesi, per poi giocarsi tutto negli ultimi due turni. I grigiorossi ci devono credere, provando in tutti i modi a rincorrere il loro obiettivo fino alla fine, fino all’ultimo respiro.

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