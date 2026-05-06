Cybersecurity e sicurezza: incontro al Politecnico di Cremona

Il Polo di Cremona del Politecnico di Milano e l’associazione studentesca CRES organizzano giovedì 14 maggio, dalle ore 17:30 alle ore 19, presso l’Aula Magna Maffezzoni del Campus di Cremona, il seminario “Cybersecurity: rischi e prospettive in un mondo digitale in continuo cambiamento” con la partecipazione di Tamara Zancan, Direttore Cybersecurity, Compliance e Identity in Microsoft Italia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una riflessione approfondita sulle sfide legate alla sicurezza informatica in un contesto sempre più digitalizzato, contribuendo a superare lo stereotipo che vede la cybersecurity come un ambito esclusivamente tecnico. Oggi, infatti, la protezione dei dati rappresenta un elemento strategico fondamentale: informazioni aziendali, dati personali e identità digitali costituiscono asset di grande valore, la cui tutela è sempre più centrale sia per le organizzazioni sia per i singoli cittadini.

Durante il seminario verranno esplorati i principali scenari di rischio emergenti, con un’analisi delle minacce informatiche più attuali: dagli attacchi ransomware alle violazioni dei dati, fino alle nuove forme di cybercrime sempre più sofisticate e organizzate. Sarà inoltre approfondito il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, sia come strumento a supporto della difesa sia come possibile leva nelle mani degli attaccanti.

Attraverso esempi concreti, verrà mostrato come molte violazioni non avvengano per limiti tecnologici, ma sfruttando comportamenti, abitudini e disattenzioni delle persone, evidenziando così l’importanza della formazione e della consapevolezza come prime linee di difesa.L’evento è rivolto in particolare a studenti e studentesse, professionisti e professioniste, ma anche alla cittadinanza interessata ad approfondire un tema sempre più centrale nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro. Dopo i saluti istituzionali del Prorettore del Polo di Cremona, Prof. Luciano Baresi, e di Marco Carabelli, presidente dell’associazione studentesca CRES, l’intervento di Tamara Zancan guiderà i partecipanti in questo percorso di analisi e comprensione, offrendo anche spunti pratici e strategie per affrontare le sfide della sicurezza digitale.

Tamara Zancan è responsabile dello sviluppo di strategie, piani e programmi volti a supportare aziende e organizzazioni nell’adozione sicura delle tecnologie digitali. Con una consolidata esperienza in Microsoft, dove opera dal 2011, ha collaborato con partner System Integrator e ISV per lo sviluppo di soluzioni basate sul Cloud. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste, ha iniziato la sua carriera come Alliance Manager, occupandosi di marketing e vendite di soluzioni tecnologiche.

Il seminario avrà una durata di circa un’ora e sarà seguito da una sessione di domande e risposte, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire i temi trattati e interagire direttamente con la relatrice. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

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