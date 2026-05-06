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Lavoro, Barbagallo “Proposta per la partecipazione dei pensionati attivi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo per fare una legge sul funzionamento dei pensionati attivi, perché per troppo tempo non sono state adeguate le pensioni e i pensionati hanno perso potere d’acquisto. Se loro perdono potere d’acquisto, per le famiglie c’è un punto di riferimento in meno”. Così Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil Pensionati, a margine del XII congresso nazionale a Sorrento.

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