Rubio “Buona idea che l’Iran non abbia il nucleare, è un rischio inaccettabile”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È una buona idea che l’Iran non abbia mai un’arma nucleare”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio durante un briefing con la stampa alla Casa Bianca, sottolineando come le azioni di Teheran nello Stretto rappresentino già oggi una minaccia globale. Rubio ha accusato l’Iran di “tenere in ostaggio il mondo intero”, evidenziando le ripercussioni sulle rotte commerciali e sulle economie internazionali, comprese quelle dei Paesi alleati. “Non gli importa delle conseguenze economiche né delle vite coinvolte”, ha affermato, evocando lo scenario di marinai bloccati sulle navi commerciali. Secondo il segretario di Stato, la prospettiva di un Iran dotato di armi nucleari aggraverebbe ulteriormente la situazione.

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