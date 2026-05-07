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Carburanti, prezzo benzina ancora in salita: self a 1,937 euro al litro

(Adnkronos) –
Cresce ancora il prezzo della benzina in Italia. Oggi, giovedì 7 maggio 2026, il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit,il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,937 euro/l per la benzina e 2,037 euro/l per il gasolio, in leggera discesa. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,994 euro/l per la benzina e 2,099 euro/l per il gasolio. 

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