Delusione Mille Miglia: quest'anno la storica corsa non passerà da Cremona

Nel 2026 la Mille Miglia non passerà da Cremona. La conferma arriva in vista della nuova edizione della storica manifestazione automobilistica, in programma dal 9 al 13 giugno.

Dopo l’edizione dello scorso anno che aveva riportato le auto storiche tra le strade cittadine, Cremona è esclusa dal tracciato di quest’anno, ridefinito lungo il tradizionale percorso Brescia–Roma–Brescia, ma senza il passaggio nel territorio cremonese. Una scelta organizzativa che delude appassionati e operatori locali, considerando il forte richiamo turistico e mediatico che la Mille Miglia garantisce ogni anno alle città attraversate.

L’edizione 2026 si preannuncia comunque di grande livello: oltre 400 equipaggi provenienti da 29 Paesi, con l’Italia che si conferma il cuore della corsa, seguita da Olanda, Stati Uniti e Gran Bretagna. In gara anche vetture storiche di grandissimo valore, con 77 esemplari che hanno partecipato alle edizioni originali tra il 1927 e il 1957 e una forte presenza dei grandi marchi dell’automobilismo.

Sul fronte sportivo, l’attesa è per la sfida al vertice con Andrea Vesco, a caccia della settima vittoria consecutiva, e per la presenza di volti noti dello sport e dello spettacolo.

Resta ora l’auspicio che Cremona possa tornare presto tra le tappe della “corsa più bella del mondo”.

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