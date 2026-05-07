Ultime News

7 Mag 2026 La storia del restauro del violoncello Stauffer in un docufilm presentato al Filo
7 Mag 2026 Ubriaco, aggredì poliziotti e infermiere: colombiano patteggia due anni e chiede scusa
7 Mag 2026 Oleificio Zucchi a Tuttofood 2026: innovazione e sostenibilità al centro della scena
7 Mag 2026 Ostiano: torna il Celtic Music Festival che raddoppia per l’edizione 2026
7 Mag 2026 Maltrattò la moglie per cinquant'anni: 79enne rinviato a giudizio
Video Pillole

Imprese, primo trimestre in positivo

ROMA (ITALPRESS) – Il sistema imprenditoriale italiano apre il 2026 con un segnale di vitalità inatteso. Tra gennaio e marzo il saldo tra aperture e chiusure d’impresa torna positivo per 690 unità. Un dato che rompe una consuetudine consolidata: il primo trimestre dell’anno è storicamente caratterizzato da un bilancio negativo, dovuto soprattutto alla registrazione delle chiusure accumulate nei mesi finali dell’anno precedente. Negli ultimi dieci anni, l’unico precedente positivo risaliva al 2021, in piena emergenza pandemica e in un contesto quindi eccezionale. Questa volta, invece, il dato arriva in una situazione ordinaria e riflette soprattutto il netto rallentamento delle cessazioni, mentre le nuove aperture restano sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2025. L’analisi settoriale racconta il progressivo spostamento dell’economia italiana verso i servizi. Le migliori performance si registrano nelle attività finanziarie e assicurative e in quelle professionali, scientifiche e tecniche. Crescono anche le attività immobiliari e di supporto operativo alle imprese.
gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...