Inflazione in crescita ad aprile





ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile l’inflazione in torna a salire. Secondo i dati preliminari Istat. l’indice dei prezzi al consumo aumenta dell’1,2% su base mensile e del 2,8% su base annua, in netto aumento rispetto al mese precedente. La crescita dei prezzi è trainata soprattutto dal forte rialzo dei beni energetici, sia regolamentati sia non regolamentati, e dall’aumento degli alimentari non lavorati. In rallentamento, invece, i servizi, in particolare trasporti e attività ricreative. L’inflazione di fondo rallenta all’1,6%, segnalando una minore pressione sui prezzi al netto di energia e alimentari freschi. Nel complesso, i beni accelerano in modo marcato, mentre i servizi frenano, riducendo il divario tra i due comparti. Aumentano anche i prezzi dei beni di largo consumo e dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, con un impatto diretto sulle spese delle famiglie.

gsl

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