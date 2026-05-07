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Iran, ambasciatore Kuwait “Avanti con gli sforzi diplomatici da parte di tutti”
ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore del Kuwait a Roma, Nasser Sanhat Al-Qahtani, ha auspicato in un’intervista con l’agenzia Italpress un proseguimento degli sforzi diplomatici “di tutte le parti” per chiudere il conflitto che coinvolge Usa, Israele e Iran. L’obiettivo, secondo il diplomatico, deve essere un cessate il fuoco definitivo, “in modo da proteggere anche gli interessi dei Paesi del Golfo ed evitare un uso strumentale degli stretti”.
lcr/azn
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