Ultime News

7 Mag 2026 CremonaJazz, Veronica Swift in concerto all'Auditorium Arvedi il 12 maggio
7 Mag 2026 Fondazione Pobic, il 12 e 14 maggio eventi nelle scuole
7 Mag 2026 Dentro la "nuova" Casa dell'Accoglienza: ecco tutti gli spazi rinnovati
7 Mag 2026 Chiara Ferragni festeggia 39 anni: "Voglio sentirmi sempre più a casa nella mia vita"
7 Mag 2026 Il cremonese Sergio Romano vince il David di Donatello
Video Pillole

Palma “Spero Palermo Ladies Open riportino tante giocatrici a alti livelli”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nella cattedrale del tennis italiano a presentare un torneo giunto alla sua 37esima edizione. Credo che sia il posto giusto per mantenere la tradizione del tennis femminile, che è stato il tennis leader per
l’Italia. Adesso ha ceduto il passo al maschile e speriamo di riportare ad alti livelli tante giocatrici con i nostri sforzi e con i tornei che si giocano in Italia”. Queste le parole di Oliviero Palma, direttore dei Palermo Ladies Open, a margine della presentazione a Roma della 37esima edizione del torneo siciliano.

mc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...