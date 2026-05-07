Palma “Spero Palermo Ladies Open riportino tante giocatrici a alti livelli”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nella cattedrale del tennis italiano a presentare un torneo giunto alla sua 37esima edizione. Credo che sia il posto giusto per mantenere la tradizione del tennis femminile, che è stato il tennis leader perl’Italia. Adesso ha ceduto il passo al maschile e speriamo di riportare ad alti livelli tante giocatrici con i nostri sforzi e con i tornei che si giocano in Italia”. Queste le parole di Oliviero Palma, direttore dei Palermo Ladies Open, a margine della presentazione a Roma della 37esima edizione del torneo siciliano.

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