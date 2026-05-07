Schifani “Attenzione massima sulla mafia, alcune zone di Palermo da monitorare”





CATANIA (ITALPRESS) – “La mafia a volte si insabbia, a volte riemerge. E’ un fenomeno terribile che non si può mai né ignorare, né sottovalutare. Credo che l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura sia massima. Questi fenomeni, in versioni diverse, con i ragazzi che sparano, sono espressione di una nuova manovalanza naturalmente pericolosissima. Vi sono zone della città di Palermo che vanno monitorate. Il ministro dell’Interno l’anno scorso ha raccolto l’appello mio e del sindaco Lagalla per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e i risultati si stanno vedendo”. Così, a Catania, a margine del convegno Liberi di scegliere, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando degli ultimi episodi di violenza avvenuti a Palermo. vbo/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)

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