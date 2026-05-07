Skate Italia: La rivoluzione degli sport rotellistici

ROMA (ITALPRESS) – Non più solo una Federazione, ma un ecosistema sportivo e culturale, urban, giovane e sostenibile. La Federazione italiana di tutti gli sport rotellistici cambia pelle e sceglie un nuovo nome. Non più Fisr quindi ma Skate Italia. Una scelta in linea con il posizionamento internazionale nel panorama globale degli sport e in coerenza con l’identità della federazione mondiale World Skate. La presentazione della nuova identità federale si è svolta a Roma nel Salone d’Onore del Coni. Nel corso dell’evento, in cui sono state presentate anche le nuove partnership di Skate Italia per i prossimi anni, presentati anche gli appuntamenti del 2026, che già dalle prossime settimane entreranno nel vivo, con eventi come la World Cup di Skateboarding, con le due tappe romane di Ostia e Colle Oppio. Presente, tra gli altri, anche Sport e Salute, con l’Amministratore delegato Diego Nepi Molineris, oltre a una rappresentanza di atleti della Federazione, pronti a tuffarsi in un nuovo anno ricco di appuntamenti.

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