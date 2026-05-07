Tajani “Alleati degli Usa, ma se non siamo d’accordo su qualcosa lo diciamo”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che conta, per ciò che ci riguarda, è la relazione transatlantica, siamo assolutamente convinti che l’Europa abbia bisogno degli Stati Uniti e che gli Stati Uniti nel contempo abbiano bisogno dell’Europa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine dell’incontro “Verso una giustizia giusta”, in vista dell’incontro con il sottosegretario di Stato americano Rubio.“Se ci sono cose con le quali non siamo d’accordo, lo diciamo, lo abbiamo detto e lo diremo, perché essere alleati significa questo – ha aggiunto Tajani -, siamo convinti della nostra posizione e intendiamo giocare un ruolo”.

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