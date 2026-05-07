Ubriaco, aggredì poliziotti e infermiere: colombiano patteggia due anni e chiede scusa

Ha patteggiato due anni, senza la sospensione condizionale della pena, un giovane colombiano di 18 anni accusato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e ad infermiere del pronto soccorso dell’ospedale di Crema. In aula, l’imputato, che è in carcere, ha chiesto scusa, sostenendo che il periodo di detenzione gli è servito per comprendere gli errori commessi. Il ragazzo era difeso dall’avvocato Roberto Calza, che ha inoltrato un‘istanza di revoca della misura cautelare in carcere per una meno afflittiva come i domiciliari. Il pm si è detto favorevole, e il giudice si è riservato di decidere.

Il 4 aprile scorso a Crema il 18enne era stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato. Poco prima, in via Vittorio Veneto, un cittadino aveva chiamato la polizia, segnalando la presenza in strada del giovane che stava alzando le mani su una ragazza, un’italiana che l’imputato conosceva e che aveva seguito fino dentro l’abitazione di lei. Una volta sul posto, gli agenti avevano trovato il colombiano in forte stato di agitazione a causa dell’assunzione di alcol. Era stato bloccato, ma poi aveva reagito con calci e pugni. Alla fine, dopo una colluttazione con i poliziotti, era stato immobilizzato. Uno degli agenti aveva riportato una contusione cranica con una prognosi di 15 giorni.

Sul posto era stata fatta intervenire anche un’ambulanza del 118 che aveva trasportato il giovane al pronto soccorso. Qui l’imputato aveva minacciato il personale sanitario, aggredendo un infermiere, procurandogli una distorsione al dito della mano, rendendo pertanto nuovamente necessario l’intervento degli agenti della Volante.

Il 18enne, con numerosi precedenti per reati di porto di armi e oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, rapina e lesioni aggravate, era stato arrestato in flagranza. Oggi il processo, concluso con il patteggiamento e le scuse.

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