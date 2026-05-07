Ultime News

7 Mag 2026 CremonaJazz, Veronica Swift in concerto all'Auditorium Arvedi il 12 maggio
7 Mag 2026 Fondazione Pobic, il 12 e 14 maggio eventi nelle scuole
7 Mag 2026 Dentro la "nuova" Casa dell'Accoglienza: ecco tutti gli spazi rinnovati
7 Mag 2026 Chiara Ferragni festeggia 39 anni: "Voglio sentirmi sempre più a casa nella mia vita"
7 Mag 2026 Il cremonese Sergio Romano vince il David di Donatello
Video Pillole

Uilp, Barbagallo “Mettere in rete le case dei pensionati per aiutare i giovani”

SORRENTO (ITALPRESS) – “Un altro dei nostri obiettivi è quello dei pensionati che hanno le case e che oggi hanno paura di mettere a disposizione i loro appartamenti”. Lo ha dichiarato Carmelo Barbagallo, segretario generale UILP, a margine del XIII Congresso UILP in corso a Sorrento. “Ma – ha proseguito – abbiamo 4 milioni circa di pensionati che hanno grandi case. E dobbiamo fare in modo che il servizio sociale del Comune, il sindacato dei pensionati, l’università facciano un accordo per permettere ai giovani di poter utilizzare quelle stanze, quelle case con un minimo di contributi e quindi dare la possibilità anche ai pensionati di integrare la loro pensione”.

xm9/pc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...