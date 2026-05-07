Uilp, Barbagallo “Mettere in rete le case dei pensionati per aiutare i giovani”

SORRENTO (ITALPRESS) – “Un altro dei nostri obiettivi è quello dei pensionati che hanno le case e che oggi hanno paura di mettere a disposizione i loro appartamenti”. Lo ha dichiarato Carmelo Barbagallo, segretario generale UILP, a margine del XIII Congresso UILP in corso a Sorrento. “Ma – ha proseguito – abbiamo 4 milioni circa di pensionati che hanno grandi case. E dobbiamo fare in modo che il servizio sociale del Comune, il sindacato dei pensionati, l’università facciano un accordo per permettere ai giovani di poter utilizzare quelle stanze, quelle case con un minimo di contributi e quindi dare la possibilità anche ai pensionati di integrare la loro pensione”.

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