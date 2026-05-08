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Agricoltura, Giansanti “Con blocco Hormuz peggiore crisi degli ultimi 100 anni”

ROMA (ITALPRESS) – “In un momento in cui molte crisi stanno mettendo in difficoltà il settore dell’agricoltura, considerate che l’Usda”, l’agenzia federale americana responsabile delle politiche agricole, “che è una delle agenzie più importanti al mondo, certifica che negli Stati Uniti quest’anno sarà la peggiore crisi produttiva dal 1919, ossia da oltre 100 anni a questa parte. Stiamo conoscendo, grazie alla chiusura dello stretto di Hormuz, la peggiore crisi alimentare”. Situazione confermata “dai messaggi della FAO”. Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del convegno organizzato dall’associazione in Triennale a Milano.
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