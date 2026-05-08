Ultime News

8 Mag 2026 Amministratrice di condominio "diffamata" in rete: "Recensioni lesive della mia immagine"
8 Mag 2026 Fondazione CER Città di Cremona, 4 nuovi soci e 30 manifestazioni di interesse
8 Mag 2026 E' vittima di una truffa, ma l'uomo finito a processo è stato assolto: era in carcere
8 Mag 2026 Tumore al seno: controlli automatici e gratuiti per le donne che hanno concluso le cure
8 Mag 2026 Bozzetto futuro murale di Aima, premiati gli studenti del Liceo Artistico Stradivari
Nazionali

Appalti, Gaggeri (Ordine ingegneri Milano): “Stazioni appaltanti e imprese facciano squadra”

(Adnkronos) – “Questo convegno per noi esprime la speranza e un’idea che stazioni appaltanti e imprese, tramite il project management e altre metodologie, possano fare squadra insieme, come accade in giro per il mondo”. Lo ha detto Luigi Gaggeri, vice presidente Ordine ingegneri Milano, durante il seminario “Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione – Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti” organizzato oggi dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano a Palazzo Reale. Il vicepresidente è intervenuto nel panel intitolato “Project management, RUP e Pubblica Amministrazione”. 

“Questa ‘comakership’, ossia fare le cose insieme come squadra, è espressa chiaramente anche nel d.lgs 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) e già nel d.lgs 50 del 2016, entrambi regolatori degli appalti pubblici – aggiunge – Stiamo cercando di portare avanti questo progetto con diversi eventi, come questo convegno”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...