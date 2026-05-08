Da Rigenera giornata fra cucina e natura per gli anziani con chef Bulgaro

Gita fuori porta fra cucina e natura per gli ospiti della Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano, che dalla casa di riposo si sono spostati a Persico Dosimo nell’Azienza Agricola Rigenera della Cooperativa Sociale Nazareth per un laboratorio condotto dallo chef Roberto Bulgaro.

L’iniziativa rientra nel progetto l’Incontro Sospeso che prevede l’acquisto da parte di imprenditori, fondazioni, enti pubblici o privati, di attività nell’azienda agricola da regalare a scuole, cooperative, associazioni che magari non dispongono dei fondi necessari per svolgerle. Un investimento nella comunità e in particolare nelle persone più fragili.

In questo caso i beneficiari sono gli anziani che hanno preparato insieme allo chef gli gnocchi di patate con salsa di pomodoro e verdure, poi il salame al cioccolato. Mettere le mani in pasta per loro è stato significativo e infatti La squadra si è impegnata con entusiasmo nella preparazione. Esperienza positiva dunque, per qualcuno poi è stato un ritorno a quando si preparava il pasto in famiglia.

Sono già una decina le giornate organizzate da Rigenera con l’Incontro Sospeso, grazie al sostegno di un imprenditore cremonese che ha scelto di restare anonimo.

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