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Salute

Figlie di San Camillo, il nuovo servizio multidisciplinare delle patologie del pavimento pelvico

di Federica Bandirali

Si tratta di un approccio integrato per diagnosi e cura delle patologie del pavimento pelvico

Bianchi e Cellerino
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Alle Figlie di San Camillo è attivo il nuovo servizio multidisciplinare delle patologie del pavimento pelvico.

Si tratta di un approccio unificato, specializzato nella diagnosi e cura dei disturbi urogenitali e colo-rettali, offrendo un approccio integrato con ginecologi, urologi, proctologi, fisioterapisti e psicologi. Quindi significa percorsi terapeutici personalizzati su ogni paziente per incontinenza, prolasso e dolore pelvico cronico.

Il Centro del Pavimento Pelvico offre ai pazienti un percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo integrato e condiviso tra gli specialisti delle varie branche presenti al suo interno. Tra i membri di questa équipe anche la dottoressa Paola Cellerino che ha spiegato come il lavoro anche con la tecnologia già presente in struttura possa favorire una sempre maggior diagnosi e cura di queste patologie. Un servizio, questo, che si inserisce a pieno nei progetti della clinica che, sotto la guida del direttore sanitario dottor Andrea Bianchi, sta ampliando servizi, ambulatori e possibilità diagnostiche e terapeutiche per diverse patologie.

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