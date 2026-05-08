Italia Green Film Festival, a Roma la 7ª edizione





ROMA (ITALPRESS) – L’Italia Green Film Festival è ufficialmente iniziato. A Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si è tenuta la conferenza stampa che ha dato il via alla settima edizione del concorso cinematografico a tema ambientale e sociale. Fondato nel 2018, il Festival si è fatto spazio all’interno del panorama internazionale e, quest’anno, con la sua settima edizione, affronta il tema di Return To Human (Tornare umani). I film, provenienti da più di 70 paesi, verranno presentati al Teatro Argentina nella serata della premiazione finale il 25 maggio.

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