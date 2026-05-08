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Meloni “Con Rubio incontro costruttivo su dossier importanti per l’Italia”

MILANO (ITALPRESS) – L’incontro con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, “è stato molto ampio, molto costruttivo tra nazioni che chiaramente sono alleate. Un incontro nel quale abbiamo trattato tante idee, tanto il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali come la crisi in Medio Oriente, la sicurezza e la libertà di navigazione e quindi dello stretto di Hormuz”. Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni, a margine del convegno di Confagricoltura alla Triennale di Milano.
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