Ultime News

8 Mag 2026 Tumore al seno: controlli automatici e gratuiti per le donne che hanno concluso le cure
8 Mag 2026 Bozzetto futuro murale di Aima, premiati gli studenti del Liceo Artistico Stradivari
8 Mag 2026 "Un pianoforte ritrovato", incontro il 12 maggio alla Società Filodrammatica Cremonese
8 Mag 2026 DL lavoro, Coldiretti: giusta la reintroduzione di incentivi alle assunzioni
8 Mag 2026 Il Politecnico di Milano aderisce all’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio Regeni”
Video Pillole

Sicilia, giurano 46 agenti del Corpo Forestale. Schifani “Aiuteranno la Regione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Una giornata importante per questi giovani e per la Regione. I nuovi agenti, animati da entusiasmo e professionalità, aiuteranno la nostra Isola a essere più sicura, nel rispetto della legalità e nella tutela del territorio dagli incendi e dalle conseguenze della mutazione dell’ecosistema. Un risultato che arriva grazie all’impegno sinergico dell’amministrazione per sbloccare il concorso. Continueremo in questo percorso per aumentare i nostri organici e adeguarli alle esigenze dei tempi“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del giuramento dei 46 nuovi agenti del Corpo Forestale. vbo/mca2
(Fonte video: Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...