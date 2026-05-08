Sicilia, giurano 46 agenti del Corpo Forestale. Schifani “Aiuteranno la Regione”





PALERMO (ITALPRESS) – “Una giornata importante per questi giovani e per la Regione. I nuovi agenti, animati da entusiasmo e professionalità, aiuteranno la nostra Isola a essere più sicura, nel rispetto della legalità e nella tutela del territorio dagli incendi e dalle conseguenze della mutazione dell’ecosistema. Un risultato che arriva grazie all’impegno sinergico dell’amministrazione per sbloccare il concorso. Continueremo in questo percorso per aumentare i nostri organici e adeguarli alle esigenze dei tempi“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del giuramento dei 46 nuovi agenti del Corpo Forestale. vbo/mca2

(Fonte video: Regione Siciliana)

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