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Cronaca

Auto contro scooter in via Mantova, grave un 61enne

di Laura Bosio

Lo schianto si è verificato nei pressi dello svincolo autostradale. Ferita lievemente la conducente dell'auto, una 61enne

I due feriti sono stati soccorsi dal 118 (foto di repertorio)
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Momenti di paura sabato mattina in via Mantova, a Cremona, quasi all’imbocco con l’ingresso della A21, dove si è verificato un violento schianto. Un’auto, condotta da una donna di 69 anni, si è schiantata con uno scooter, ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polstrada di Casalmaggiore, intervenuta sul posto, sembra che la conducente dell’auto, una donna di 69 anni, abbia perso il controllo del proprio mezzo, provocando lo scontro. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un uomo di 61 anni.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori del 118, con due ambulanze e l’auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale a Cremona in codice rosso. Anche la donna è stata portata via per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

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