Insulta e aggredisce compagno e Carabinieri: nei guai donna di 32 anni

Serata di follia per una coppia, la cui lite degenerata ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nei guai è finita lei, una donna di 32 anni, accusata di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato del veicolo militare

La vicenda risale alla notte tra l’8 e il 9 maggio, quando la pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona è intervenuta in corso Matteotti su richiesta di un uomo.

Secondo quanto da lui raccontato la sua compagna, rientrando a casa ubriaca dopo la serata con un’amica, gli avrebbe chiesto di accompagnarle in un altro locale. Al suo rifiuto, lei avrebbe iniziato ad insultarlo e aggredirlo.

L’atteggiamento violento della donna, con schiaffi e pugni al compagno, sarebbe proseguito anche dopo l’arrivo dei Carabinieri. Quest’ultimi hanno cercato di bloccarla e immobilizzarla, chiedendo l’ausilio di una seconda pattuglia, ma lei ha continuato a dare in escandescenze, insultandoli e sputando loro addosso. Non contenta, ha morso un militare a un braccio provocandogli delle lesioni che successivamente sono state refertate con alcuni giorni di cure.

La donna è stata ammanettata e accompagnata in caserma, ma durante il tragitto ha preso a calci un vetro dell’auto di servizio, danneggiandolo. Anche in caserma ha continuato a urlare frasi oltraggiose e minacciose nei confronti delle pattuglie intervenute. Al termine dell’intervento, la 32enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata