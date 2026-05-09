Job Shadowing al Torriani: al via la collaborazione con Spagna e Finlandia

Si è conclusa con grande successo la prima esperienza di job-shadowing all’IIS Torriani. Nell’ambito del progetto Erasmus, infatti, la scuola ha ospitato tre docenti provenienti da Finlandia e Spagna: l’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto professionale, con osservazione delle attività didattiche e condivisione di esperienze.

Il job shadowing Erasmus rappresenta oggi una delle esperienze più efficaci per promuovere l’aggiornamento professionale dei docenti e lo scambio di buone pratiche tra scuole europee.

Letteralmente, Job Shadowing significa lavoro-ombra ed è finalizzato all’arricchimento in campo professionale, culturale ed umano dei docenti partecipanti.

Il progetto offre l’opportunità di trascorrere un certo periodo all’estero in un istituto (solitamente una scuola, un’università o una qualunque organizzazione del settore istruzione) ed esplorare le metodologie di formazione, il materiale didattico e gli strumenti adottati per acquisire competenze e capacità da riportare nel proprio paese e adottare a propria volta.

“Ringraziamo di cuore quindi Hannah, Heli e Maria Teresa per la partecipazione – raccontano le proff. Rossana Banti e Lara Rossi – l’entusiasmo e il clima di collaborazione creato nelle giornate passate assieme e siamo certi che lavoreremo insieme a nuovi progetti di cooperazione internazionale”.

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