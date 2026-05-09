Ultime News

9 Mag 2026 Si parla di crisi internazionali nella puntata di 24Minuti in onda sabato sera su CR1
9 Mag 2026 Auto contro scooter in via Mantova, grave un 61enne
9 Mag 2026 Giampaolo e la gara contro il Pisa: "Bisogna solo vincere, non c’è altra strada"
9 Mag 2026 Fauna selvatica in pericolo, doppio intervento di salvataggio della Polizia Provinciale
9 Mag 2026 Collocolo e l'infortunio: "Il primo mese piangevo tutti i giorni, dentro di me ero morto"
Nazionali

L’annuncio di Trump: “Potrei trasferire truppe da Germania in Polonia”

(Adnkronos) – ll presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le truppe statunitensi che verranno ritirate dalla Germania potrebbero essere trasferite in Polonia. Alla domanda se intenda inviare truppe in Polonia, il presidente ha risposto ieri che “potrebbe” farlo.  

La Polonia aveva già ribadito in precedenza la propria disponibilità ad accogliere un maggior numero di soldati statunitensi. “Disponiamo delle infrastrutture necessarie a tal fine”, ha dichiarato il presidente Karol Nawrocki la scorsa settimana durante una visita alle forze armate in Lituania. “Incoraggerò Trump affinché questi soldati rimangano in Europa”.  

Alla luce delle crescenti tensioni tra Trump e il cancelliere Friedrich Merz, la scorsa settimana gli Stati Uniti avevano annunciato l’intenzione di ritirare 5mila soldati statunitensi dalle basi in Germania nei prossimi sei-dodici mesi. Trump ha poi aggiunto che potrebbero essercene anche di più. Da anni la Polonia sollecita una maggiore presenza militare permanente degli Stati Uniti nel Paese.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...