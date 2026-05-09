Nazionali
“Mi sono difeso da avances sessuali”, 16enne uccide il vicino di casa e si costituisce
(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 68 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato. In corso l’interrogatorio nei locali della Squadra mobile. “Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l’ho colpito alla testa”, avrebbe spiegato il 16enne. La versione è al vaglio degli inquirenti.
Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Il ragazzo ha fracassato la testa all’uomo con un grosso oggetto trovato in casa.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata