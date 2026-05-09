Ultime News

9 Mag 2026 Fauna selvatica in pericolo, doppio intervento di salvataggio della Polizia Provinciale
9 Mag 2026 Collocolo e l'infortunio: "Il primo mese piangevo tutti i giorni, dentro di me ero morto"
9 Mag 2026 Aperijazz, doppio appuntamento il 12 maggio al Museo del Violino
9 Mag 2026 Persico Dosimo, firmato l'accordo: Autovia Padana potrebbe realizzare un nuovo cavalcavia
9 Mag 2026 "Quartieri in giallo", successo per il primo appuntamento
Nazionali

“Mi sono difeso da avances sessuali”, 16enne uccide il vicino di casa e si costituisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 68 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato. In corso l’interrogatorio nei locali della Squadra mobile. “Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l’ho colpito alla testa”, avrebbe spiegato il 16enne. La versione è al vaglio degli inquirenti. 

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Il ragazzo ha fracassato la testa all’uomo con un grosso oggetto trovato in casa. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...