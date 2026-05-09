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Paolini-Mertens: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurra affronta la belga Elise Mertens – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Wta 1000 di Roma. Paolini, che arriva al torneo da campionessa in carica, è reduce dalla vittoria del secondo turno, dopo aver ricevuto un bye al primo, dove ha superato in rimonta la francese Jeanjean. Mertens ha invece battuto l’ungherese Udvardy. 

 

La sfida tra Paolini e Mertens è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 12.30 circa come secondo match del programma diurno del campo Centrale. Le due tenniste si sono affrontae in cinque precedenti, con la belga che conduce il parziale 4-1. 

 

Paolini-Mertens sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma verrà trasmessa anche in chiaro su SuperTennis. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW, su SuperTennix e sulla piattaforma web di SuperTennis. 

 

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