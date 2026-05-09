Polizia, omaggiati gli agenti in pensione: il questore ha consegnato venti medaglie

Omaggio, questa mattina in Questura, a venti poliziotti in pensione che hanno prestato il loro lungo servizio nei vari uffici della Questura, del Commissariato distaccato di Crema, della Polstrada, della Postale e della Polfer, sempre al servizio del cittadino, contribuendo alla sicurezza della provincia di Cremona.

A consegnare le medaglie di commiato è stato il questore Carlo Ambra. Quarant’anni di lavoro per ciascuno dei venti appartenenti alla Polizia di Stato. Ottocento anni di professionalità maturata nelle varie specialità della polizia. Un’infinità di esperienza, di qualità, di abnegazione al servizio, di interventi ed indagini sulle diverse tipologie di reato che hanno caratterizzato la vita della comunità cremonese e per il cui prolungato impegno il questore ha voluto calorosamente ringraziarli uno ad uno, anche e soprattutto per aver contribuito, durante il loro lungo percorso professionale, a far crescere le nuove leve, in modo tale da tramandare la preziosa esperienza e la grande professionalità maturate “sul campo” ai giovani agenti, garantendo quel necessario percorso di continuità che da sempre caratterizza la mission della Polizia di Stato.

Le medaglie sono state consegnate al sostituto commissario Alberto Casarotti e al sovrintendente capo Marco Cominetti, in servizio presso la Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica, al sovrintendente capo Marco Frigidi, all’assistente capo coordinatore Lucia Mari, al sostituto commissario Leonardo Vezzini, al sovrintendente capo Roberto Gorni Silvestrini, in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale, al sostituto commissario Antonio Ventura, al sovrintendente Alessandro Fusaro, in servizio presso il Commissariato distaccato di Crema, al commissario capo Gianluca Epicoco e al sovrintendente Capo Armando Romoli, in servizio presso l’Ufficio D.I.G.O.S., al sostituto commissario Gianbattista Bellomi, all’ispettore Angelo Casciello, al vice ispettore Daniele Montella, al vice ispettore Luca Omar Corbani, al sovrintendente Armando Milanesi, in servizio presso la Squadra Mobile, al sostituto commissario Giovanna Lucia Cierzo, in servizio presso l’Ufficio del Personale, all’ispettore Maria Giuseppina Fiorentini, in servizio presso la Divisione Anticrimine, all’assistente capo coordinatore Eva Belfiore, all’assistente capo coordinatore Umberto Cenicola, in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto e all’assistente capo Irene Ruberti, in servizio presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale.

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