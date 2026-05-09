Super Gioco Sano: un weekend di giochi e relazioni al Parco delle Colonie Padane

Il Parco delle Colonie Padane si trasforma per un week end in un grande spazio all’aperto dove bambini, genitori e nonni si incontrano, sperimentano e si divertono insieme.

È la quarta edizione di Super Gioco Sano, l’iniziativa promossa da Asst di Cremona e dalla Cooperativa Gruppo Gamma, che quest’anno ha come tema centrale Disconnettersi per riconnettersi: un invito a staccarsi dagli schermi e riscoprire il piacere delle relazioni autentiche e del gioco all’aria aperta.

Come spiega Giorgio Scivoletto direttore socio sanitario dell’Asst di Cremona, “questo bellissimo parco che si è riempito magicamente di colori, di persone, di attenzioni, per ricostruire relazioni, far capire alle persone, ai genitori ma anche ai bambini che è importante disconnettersi dal cellulare, il tablet, il computer e riconnettersi con il mondo”.

Il programma prosegue fino in serata con Sotto il cielo stellato, un’esperienza degli Scout Cngei di Cremona pensata per papà e figli.

Fil rouge dell’edizione 2026 è il “sesto senso”: quello del prendersi cura — di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. Tra le novità, la partecipazione di Padania Acque, che porta i più piccoli alla scoperta del valore dell’acqua attraverso una storia dedicata. Attività sportive, laboratori di educazione alimentare, arte e contatto con la natura completano un pomeriggio pensato per tutte le età.

“Abbiamo un sacco di laboratori per i bambini che sono arrivati a flotte e questo è molto bene” spiega Michela Marieschi, assistente sanitaria Asst Cremona. “I laboratori attraversano i cinque sensi, quindi tasto, gusto, olfatto, udito e vista in più un sesto senso che è quello del prendersi cura”.

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